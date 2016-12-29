«Рубль в полном здравии»

Москва, , 14:38 — REGNUM Российский рубль торгуется достаточно ровно в парах с иностранными валютами. До конца года остается всего день, но инвесторы не торопятся фиксировать прибыль в рублевых парах. В чем-то это логично: пока нефть дорогая, рублю мало что угрожает. В чем-то это опрометчиво: рыночная история знает немало примеров резкой смены трендов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Цены на черное золото растут в ожидании сокращений добычи сырья уже в начале 2017 года и вопреки данным Американского института нефти, демонстрирующим рост запасов. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $57,1 (+0,6%). По всей видимости, участники торгов рассчитывают на хорошие цифры по запасам от Минэнерго США, которое готовит еженедельный отчет к публикации 29 декабря вечером», — пояснила эксперт.

«Тонкий» рынок позволяет многое из того, что не получилось бы в ритме обычных торгов. Вполне возможно, что именно сейчас на площадках реализуется сценарий по принципу: разогнать котировки сейчас, встать в длинные позиции и продать через месяц-полтора, когда начнет претворяться в жизнь жесткая монетарная американская политика, которую Дональд Трамп поведет туда, куда считает нужным», — полагает Бодрова.

«Загнав цены на сырье и валюты на самый пик, можно будет красиво зафиксировать позицию и основную часть 2017 года наблюдать за тем, как бьются в конвульсиях неосмотрительные оптимисты. Девальвации, обвалы и прочие аналогичные управляемые стрессы способны оказаться детским утренником на фоне того, что способно организовать на площадках завершение торгов carry trade. Но это будет не очень скоро», — высказал свое мнение эксперт.