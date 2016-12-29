На калужском предприятии ввели уникальный производственный участок

Калуга, , 14:35 — REGNUM

Десятью новыми обрабатывающими станками оснащен новый производственный участок, который накануне 2017 года запущен на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» Калужской области. Как сообщил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель предприятия Сергей Ананишин, ввод нового участка механической обработки изделий из керамических материалов повысит производственные возможности «Технологии» в новом году и, главное, обеспечит рост выручки подразделения на 20−30%.

На предприятии появилась возможность установки дополнительного оборудования. Благодаря расширению площади научно-производственного комплекса было оптимизировано уже имеющееся производственное пространство. Другим ключевым результатом стал перевод сотрудников со сменного графика, приходившегося на выходные дни, на пятидневный режим работы.

Добавим, что «строительство и введение в срой нового участка проводилось без остановки производственного процесса с широким применением инструментов «бережливого производства», внедрением которых в том числе занимались сами сотрудники «Технологии», — подчеркнул Сергей Ананишин.