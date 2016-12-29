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В Воронежской области не стали увеличивать взнос на капремонт

Экономика
Размер взноса останется таким же, как и в 2016 году

Воронеж, 29 Декабря 2016, 14:30 — REGNUM  Минимальный размер взноса на капремонт в Воронежской области на 2017 год утвержден в сумме 6,6 рублей за один квадратный метр общей площади в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Фонда капремонта 29 декабря.

Таким образом, минимальный взнос на капитальный ремонт в Воронежской области на 2017 год по сравнению с 2016-м годом никак не изменится.

При этом в будущем году сохранится механизм компенсации платы за капремонт для пожилых людей — в соответствии с законодательством, на выплаты могут рассчитывать одинокие пенсионеры старше 70 лет (50%) и 80 лет (100%).

Добавим, к настоящему моменту в регионе завершены работы в 247 домах, включенных в план капремонта на 2015−2016 годы, на общую сумму 461 млн рублей.

На следующие два года запланировано капитально отремонтировать 576 домов. На восстановление всех систем жизнеобеспечения многоэтажных домов в 2016—2017 годах предусмотрено почти 2,3 млрд. рублей.

Собираемость взносов на капремонт — одна из самых высоких в стране: по итогам 11 месяцев взносы уплатили 87,4% собственников помещений.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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