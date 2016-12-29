Правительство РФ утвердило перечень жизненно важных лекарств на 2017 год

Перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно, другие перечни – не реже одного раза в три года

Москва, , 14:27 — REGNUM Распоряжением правительства РФ утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год. Перечень на следующий год аналогичен перечню 2016 года, сообщается на сайте правительства РФ.

В соответствии с постановлением правительства от 28 августа 2014 года №871 утверждены:

— перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (далее — ЖНВЛП);

— перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;

— перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

— минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно, другие перечни — не реже одного раза в три года.

Принятые решения направлены на реализацию федеральных законов об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан в РФ в части обеспечения российских граждан лекарственными препаратами, включёнными в перечень ЖНВЛП, и государственного регулирования цен на эти лекарственные препараты.