Правительство РФ одобрило создание ТОР «Южная Якутия»

Создание ТОР будет способствовать укреплению экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Москва, , 14:19 — REGNUM Постановлением правительства РФ на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) утверждено создание территория опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия», сообщается на сайте правительства РФ.

Определены границы ТОР «Южная Якутия», виды экономической деятельности, при проведении которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.

В результате реализации инвестиционных проектов на ТОР «Южная Якутия» будет создано не менее 2,9 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 21,4 млрд рублей, размер предоставленных налоговых льгот инвесторам составит порядка 24,4 млрд рублей.

Создание ТОР «Южная Якутия» будет способствовать укреплению экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, созданию крупного промышленного центра глубокой переработки природных ресурсов на Дальнем Востоке, стимулированию социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов и привлечения инвестиций.