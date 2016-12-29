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Дотационные регионы России будут отвечать за рост потенциала экономики

Экономика
В качестве меры ответственности предусматривается сокращение на 5-10% объема дотации

Москва, 29 Декабря 2016, 14:14 — REGNUM  

Бюджетным кодексом предусмотрено, что высшие должностные лица субъектов Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, заключают с Минфином России соглашение об условиях предоставления дотации. Подписанным постановлением правительства РФ определены требования к такому соглашению, сообщается на сайте правительства РФ.

В 2017 году предусмотрены меры, направленные на снижение уровня дотационности и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации, выполнение ряда показателей экономического развития регионов, а также мер по бюджетной консолидации.

В 2018 году за невыполнение субъектом Федерации установленных обязательств в соответствии со статьёй 131 Бюджетного кодекса будут применяться меры ответственности по результатам выполнения регионами обязательств в 2017 году.

В качестве меры ответственности предусматривается сокращение на 5% объема дотации на 2018 год, но не более чем 5% налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Федерации по данным годового отчёта об исполнении регионального бюджета за 2017 год.

В случае если до 1 марта 2017 года соглашение не подписано и не представлено в Минфин России, то предусматривается сокращение объёма дотации в 2018 году на 10% от объёма, предусмотренного на 2017 год.

Принятые решения направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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