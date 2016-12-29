Внесены изменения в порядок распределения дотаций бюджетам субъектов РФ

Москва, , 14:06 — REGNUM Постановлением правительства РФ внесены изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, сообщается на сайте правительства РФ.

Установлены правила определения расчётного объёма расходных обязательств субъекта Федерации и муниципальных образований по итогам такой инвентаризации расходных полномочий. Определение расчётного объёма расходных обязательств производится на основании данных реестров расходных обязательств субъектов РФ.

Расходные обязательства субъектов Федерации и муниципальных образований делятся на две группы — первоочередные расходные обязательства и расходные обязательства на исполнение дополнительных полномочий. В целях определения расчётного объёма расходных обязательств первоочередные расходные обязательства группируются в укрупнённые группы полномочий.

В целях обеспечения устойчивого исполнения региональных бюджетов за счёт дотаций предусматривается компенсация выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации по налогу на прибыль организаций.

При этом объём дотаций по результатам инвентаризации расходных полномочий органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления не может превышать 30% объёма дотаций в текущем году, а прирост дотаций субъекту Федерации в 2017 году по отношению к 2016 году не может превышать 20% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Федерации за 2015 год.

Также уточняются подходы к расчёту налогового потенциала по акцизам на алкогольную продукцию при расчёте дотаций региональным бюджетам.

Внесённые в методику изменения позволят обеспечить равные возможности субъектов Федерации по предоставлению государственных и муниципальных услуг, относящихся к полномочиям субъектов Федерации и муниципальных образований, осуществляемых путём предоставления дотаций.