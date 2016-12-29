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В Орловской области с Нового года подорожает проезд в электричках

Экономика
С 1 января тарифы вырастут в Рязанской, Курской и Брянской областях

Орел, 29 Декабря 2016, 13:38 — REGNUM  Стоимость проезда в пригородных поездах на территории Орловской области вырастет — уже с 1 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Изменения в тарифах вводятся в соответствии с приказом управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря.

Так, стоимость проезда с 1 января в электричках на территории региона будет стоить 20,6 рублей за одну десятикилометровую зону. Тариф, утвержденный на 2016 год, составляет 19,8 рубля за десятикилометровую зону.

Соответственно, льготный билет (50%) от стоимости теперь обойдется в 10,3 рубля за зону. Стоимость проезда для ребенка в возрасте от пяти до семи лет будет рассчитываться из тарифа в 5,1 рубля за зону.

Стоимость проезда по отдельным участкам, где не установлен зонный тариф, за расстояние от 1 до 10 км, составит: полный билет — 20,6 руб., льготный билет (50%) — 10,3 руб., детский билет (25%) — 5,1 руб.

Минимальная стоимость абонементных билетов за одну тарифную зону также вырастет и составит ежедневный на 10 дней — 305 рублей, выходного дня — 220 рублей. Максимальная стоимость абонементных билетов за 20 тарифных зон, соответственно, составит 5 тыс. 490 рублей 3 тыс. 955 рублей.

Отметим, что с 1 января тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте изменятся также в Курской, Рязанской и Брянской областях.

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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