Банки получают право не указывать СНИЛС клиента в кредитной истории

Москва, , 13:31 — REGNUM Закон о праве кредитной организации не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиента в титульной части его кредитной истории подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обязанность указывать СНИЛС в кредитной истории появится у банков с 1 января 2017 года. До конца 2015 года у банков не было законодательной базы для того, чтобы истребовать у клиентов СНИЛС.

Сейчас закон не обязывает ПФР предоставлять банкам информацию о СНИЛС. Кроме того, ряд категорий граждан не обязаны иметь СНИЛС, в частности, военнослужащие, судьи, самозанятые и неработающие граждане.

В случае непринятия закона эти категории граждан столкнутся с проблемами получения потребительских кредитов с 1 января 2017 года, отмечается в заключении комитета Госдумы по финрынку. В связи с этим закон исключает обязанность банков указывать в кредитной истории СНИЛС, сохранив за кредитными организациями такое право, если заемщик предоставил документ добровольно.

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