Четверг, 29 Декабря 2016 года
14:33:28 МСК

Ярославские энергетики разбираются с долгами населения за тепло

Экономика
Взыскивать их приходится через суды
Котельные
Иллюстрация: МУП «Теплоэнерго»
Котельные

Ярославль, 29 Декабря 2016, 13:12 — REGNUM  Задолженность жителей Ярославля за отопление и горячую воду перед крупнейшим поставщиком — ОАО «ТГК-2» — на конец декабря составляет 885,99 млн рублей. Из них 471,33 млн рублей — долги, образованные еще до начала текущего отопительного периода, уточнили корреспонденту ИА REGNUM   в пресс-службе «ТГК-2». Теплоснабжающая компания намерена усилить взыскание средств с неплательщиков в судах.

«Именно по долгам, срок давности которых превышает три месяца, ресурсоснабжающие организации вправе подавать мировым судьям заявления на выдачу судебного приказа. С 1 июня 2016 года Гражданский процессуальный кодекс РФ в этом случае не предусматривает претензионный порядок. То есть мировой судья единолично, без присутствия должника, рассматривает заявление поставщика тепловой энергии и выносит судебный приказ о взыскании долга. Этот документ является исполнительным, получив его, должник обязан оплатить задолженность и государственную пошлину», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТГК-2.

В Рыбинске Ярославской области задолженность за поставки теплоресурса населению перед единой теплоснабжающей организацией второго по величине города области МУП «Теплоэнерго» составляет 770 миллионов рублей. При этом, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор МУП Леонид Иванов, лишь 127 млн из этой суммы можно уверенно отнести к долгам непосредственно жителей. 

Остальное — долги управляющих компаний, и вычленить в их структуре задолженность населения у энергетиков без помощи прокуратуры и органов финансового контроля зачастую возможности нет. 

«По оставшейся сумме — серьезные вопросы ко многим управляющим компаниям. В силу непрозрачности взаимоотношений с поставщиком теплоресурса мы не можем понять, сколько именно жители должны своим «управдомам» за тепло и горячую воду. Целый ряд УК и ТСЖ имеют обыкновение не перечислять «Теплоэнерго» средства, собранные с населения за поставленный ресурс, в полном объеме. Например, за ноябрь начислено управляющим компаниям и населению 181,5 млн рублей — а оплачено лишь 88%. Зато они активно противятся переходу на прямые расчеты населения с предприятием», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Леонид Иванов.

Он отмечает, что в настоящий момент на прямые расчеты с Теплоэнерго перешли 49% жилых домов Рыбинска. При этом предприятие фиксирует падение платежной дисциплины рыбинцев по сравнению с концом прошлого года. 

Взыскание долгов с населения производится в судебном порядке. Только за 11 месяцев 2016 года «Теплоэнерго» получило судебных решений в общей сложности 31,5 млн рублей по более чем 1100 искам, из которых каждый пятый уже оплачен должниками. Иски еще более чем на 23 млн рублей мировые судьи начнут рассматривать уже в начале следующего года, подчеркнул Леонид Иванов.

При этом директор МУП «Теплоэнерго» уточняет: количество должников, добровольно исполняющих судебные решения, растет. В этом году в общем объеме взысканной задолженности добровольно оплачено уже 35%. С остальными должниками приходится взаимодействовать через ФССП и банковские структуры.

«В этом году мы провели акцию — тем, кто погасит задолженность до 25 декабря, списываются пени. Целый ряд должников воспользовались этим предложением, и мы получили реальную и довольно внушительную сумму», — пояснил корреспонденту ИА REGNUMЛеонид Иванов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии — Путин
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Станислав СтремидловскийУкраина региональная: без друзей и с ненавистью к России и Польше
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
29.12.16
Украинский учёный получил паспорт РФ из рук Дмитрия Рогозина
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
29.12.16
Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
29.12.16
Ситуация «МИД врёт» — опасна для страны
ЕкатеринбургРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Глава Минтруда: 15 млн граждан России трудятся нелегально
МоскваРоссия «Теневая» занятость и борьба с ней Экономика
NB!
29.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
NB!
29.12.16
Бурятский поселок более 20 лет живет без света
Улан-УдэРоссия Аварии на электросетях Общество
NB!
29.12.16
Севастополь и Минобороны поделили землю
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
29.12.16
Дагестан: Террористы несут потери, но не сдаются
МахачкалаРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
29.12.16
«Нефть может сдать позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
«Рублю предстоит подтвердить позитивный настрой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное