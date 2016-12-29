Уралвагонзавод не заметил кризиса

Один из лидеров российского оборонпрома – корпорация «Уралвагонзавод» — подвела деловые итоги уходящего года. Судя по цифрам отчетов, у российских танкостроителей есть вполне законный повод для гордости – некоторые показатели УВЗ превосходят уровень всех предыдущих лет

Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:01 — REGNUM Не менее важно, что корпорация досрочно выполнила гособоронзаказ, передав армии свыше 1200 единиц бронетехники.

Ожидаемый объем выручки корпорации в 2016 году составляет 141,9 млрд. рублей, что на 30% больше, чем в 2015 году, и является новым рекордом предприятия — даже в наиболее удачном для «Уралвагонзавода» 2012 году этот показатель был на 11% ниже. Как объяснили в пресс-службе предприятия, добиться такого результата удалось благодаря восстановлению вагоностроительной отрасли и активизации экспорта продукции военного назначения.

На продаже вооружений на внешнем рынке стоит остановиться подробнее — по данным самого «Уралвагонзавода», объем экспортных поставок в рамках военно-технического сотрудничества в сравнении с прошлым годом вырос более чем в два раза. Рост производства подвижного состава при этом составил 2,4 раза. «Помимо увеличения объемов экспортных поставок, расширяется и их география, растет номенклатура поставляемой продукции и услуг, впервые изделия подвижного состава были поставлены на внешний рынок. Корпорацией планомерно реализуется стратегия обеспечения обслуживания и ремонта изделий на протяжении всего жизненного цикла», — отметили в пресс-службе.

Одним из самых перспективных экспортных образцов вооружений производства «Уралвагонзавода» является танк последнего поколения Т-14 «Армата». Эта боевая машина практически неуязвима для существующих противотанковых боеприпасов, поскольку обладает необитаемой башней и специальной бронекапсулой, защищающей экипаж. В 2017 году начнутся поставки «Арматы» в подразделения российской армии, дислоцированные в Подмосковье и Воронежской области.

Говоря об экспортном потенциале Т-14, гендиректор УВЗ Олег Сиенко ранее в интервью «Российской газете» отметил, что интерес к приобретению этого танка у зарубежных покупателей уже есть. «Для того, чтобы это произошло, нужен очень большой контракт. Не 10, не 20, не 100. Это должно быть: тысяча одной платформы, тысяча другой. Просто выбрасывать новейшие технологии на рынок не хочется», — сообщил он.

В увеличении доли гражданской продукции особую роль играет профильная специализация УВЗ — железнодорожные вагоны. Недавно корпорация договорилась поставить в Иранскую республику 5000 грузовых вагонов, цистерн и платформ. 3100 вагонов разных моделей уже получил от «Уралвагонзавода» Азербайджан.

Размер чистой прибыли УВЗ по итогам 2016 года составляет 863 млн рублей. Помешать работе компании не смогли ни западные экономические санкции, ни проблемы, испытываемые национальной валютой, ни стагнация отечественной экономики в целом. Объективным подтверждением эффективности курса, реализуемого топ-менеджментом «Уралвагонзавода», стало повышение рейтинга его кредитоспособности RAEX Эксперт РА с А (II) до А (I) в ноябре 2016 года. По мнению специалистов, это характеризует положение УВЗ как финансово устойчивое с высокой вероятностью исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Праздновать успешное завершение года руководство УВЗ решило не в одиночку — почти 18 тысяч маленьких жителей Нижнего Тагила получат от завода сладкие подарки. Детей сотрудников «Уралвагонзавода» ждут елки, новогодние спектакли и ледовый городок с героями популярных мультфильмов.