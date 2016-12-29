Наружная реклама в Ярославле вновь станет «непрозрачной»?

Изменения в порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля могут привести к снижению поступлений в городской бюджет

Ярославль, , 13:00 — REGNUM Мэрия Ярославля предлагает отменить действующий механизм предоставления мест под размещение наружной рекламы. Это следует из предлагаемых мэрией поправок в Постановление муниципалитета №140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля».

В настоящее время предоставление городских рекламных мест осуществляется на торгах в электронной форме путем проведения аукциона, проводимых уполномоченным структурным подразделением мэрии города Ярославля. Такая форма делает процедуру максимально прозрачной, поскольку в ней отсутствуют ограничения для участников и единственным критерием, определяющим победителя, является размер платежа — кто больше готов заплатить, тот и победитель аукциона.

В перечне поправок в постановление №140 мэрией Ярославля предложено: в п. 14.2 слова «на торгах в электронной форме путем проведения аукциона» заменить на «на торгах путём проведения конкурса или аукциона».

На первый взгляд незначительные предлагаемые изменения могут иметь весьма существенные последствия. Дело в том, что формат конкурса подразумевает определённые критерии допуска участников. В силу сложившейся практики, представители рекламного бизнеса резонно указывают на появляющуюся возможность создания условий допуска к конкурсу, заранее невыполнимых для части желающих принять в нём участие. Фактически можно говорить о том, что подобная форма коррупциогенна.

Кроме того, при проведении конкурсов автоматически снизятся поступления в городской бюджет, поскольку стоимость покупки права будет определяться не на аукционе, а по предложению участников конкурса. Практика проведения аукционов в 2016 году показала, что начальная цена может увеличиваться в 3−5 раз, что маловероятно при проведении конкурсов.

Сомнения в целесообразности предлагаемых мэрией Ярославля изменений выразил заместитель председателя муниципалитета города Павел Дыбин.

«Данное предложение мэрии вызывает массу вопросов у депутатов. Думаю, что мэрии нужно объяснить свою позицию. Решение муниципалитета будет взвешенным», — заверил корреспондента ИА REGNUM Павел Дыбин.

Стоит отметить, что по предлагаемым мэрией изменениям ещё не дано заключение со стороны органов прокурорского надзора.

Предполагается, что вопрос будет рассмотрен на первом заседании муниципалитета Ярославля в 2017 году.