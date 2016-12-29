Костромская коммунальная фирма задолжала работникам 1,8 млн рублей

Более двух месяцев деньги не получали 84 сотрудника

Макарьев, Костромская область, , 12:52 — REGNUM В Костромской области в отношении руководителей коммерческого предприятия по оказанию услуг сфере ЖКХ возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, фирма задолжала деньги 84 работникам.

По данным следствия, 84 работника общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть Макарьев» в 2016 году более двух месяцев не получали зарплату. Общая сумма задолженности составила около 1,8 миллиона рублей. При этом у руководства предприятия была возможность выплатить долги работникам.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Сейчас проводится бухгалтерская экспертиза, которая установит точные периоды невыплаты зарплаты, а также точные суммы задолженности перед каждым работником.