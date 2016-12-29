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Саратовская область: в Балаково снова прорвало трубу тепломагистрали

Экономика
На кануне Нового года без тепла в городе Балаково на этот раз остались 9 домов, школа, вуз и Пенсионный фонд

Балаково, Саратовская область, 29 Декабря 2016, 12:50 — REGNUM  В Балаково 29 декабря произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм в районе шлюзового моста, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

Согласно официальной информации, в зону проведения ремонта попали 9 домов на улицах Титова и Чапаева, средняя школа, институт и Пенсионный фонд. Изучается возможность запитать их по временной схеме через «обратку». Коммунальную аварию устраняют специалисты центральной ремонтной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное коммунальное ЧП случилось в Балаково около 2:00 16 декабря 2016 году, в зону повреждения попали 57 многоквартирных домов, 3 школы (№ 11, 13, 18), детский сад №34, круглолосуточный стационар психоневрологического диспансера, филиал детской поликлиники №2, отделение станции переливания крови. Власти приняли решение во всех школах города и детсадах отменить занятия.

Повреждение тепломагистрали диаметром 600 мм произошло на улице Вокзальная. В ПАО «Т Плюс» заявили, что «до момента окончания ремонтных работ критического остывания зданий произойти не должно».

В начале ноября 2016 года проблемы с отоплением также испытывали жители города Балаково Саратовской области. Тогда число многоквартирных домов в Балаково, оставшихся без тепла, в которых проживают 18 тысяч человек, увеличилось с 40 до 109. Об этом проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

В конце ноября пресс-служба губернатора сообщила, что наказаны виновные в отсутствии теплоснабжения в нескольких десятках многоквартирных домов в Балаково. От занимаемой должности освобожден директор — главный инженер Балаковской ТЭЦ-4 Андрей Катков. За отсутствие контроля за качественной подачей тепла в жилые дома вынесен выговор первому заместителю главы администрации Балаковского района Дмитрию Поперечневу (на тот период он исполнял обязанности руководителя администрации района).

По данным пресс-службы главы области, «причиной отсутствия тепла в домах стала завоздушенность в системе отопления на городских тепломагистралях».

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