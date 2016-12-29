Четверг, 29 Декабря 2016 года
13:01:43 МСК

В Крыму ожидают поставки российского газа в ближайшие дни

Экономика
Строители устраняют замечания Ростехнадзора
Газораспределительная станция
Иллюстрация: Gazprom.ru
Газораспределительная станция

Симферополь, 29 Декабря 2016, 12:24 — REGNUM  Поступление российского газа в Республику Крым по газопроводу из Краснодарского края начнется в ближайшие дни. Об этом на пресс-конференции заявила министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина.

По словам Бородулиной, на газопроводе в настоящее время ведутся работы по устранению замечаний, выданных подрядчику Ростехнадзором. «Счет идет на дни», — сказала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин анонсировал пуск газа по газопроводу Краснодарский край—Крым общей протяженностью 358,7 километра. После старта поставок газа в Крым с материковой части страны на полуострове начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая, и после окончания строительства Крым выйдет на собственную генерацию в 2 тыс. мегаватт.

Читайте также: Путин: У Крыма будет хороший задел по энергетике для экономического роста

27 декабря Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетическая блокада Крыма
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Рассматривается около семи версий катастрофы Ту-154 — Минобороны
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
29.12.16
Украинский учёный получил паспорт РФ из рук Дмитрия Рогозина
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
29.12.16
Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
29.12.16
Ситуация «МИД врёт» — опасна для страны
ЕкатеринбургРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
NB!
29.12.16
«Нефть может сдать позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Ашот ПогосянПранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
29.12.16
Максим ИсаевТрамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Нефть продолжит восхождение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
МИД Польши требует «неизвестные записи» разговора в кабине пилота Ту-154
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
29.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Катран
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
29.12.16
Трамп о санкциях против РФ: Давайте займемся своей жизнью
МайамиСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.12.16
Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
29.12.16
64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка
ПекинКитай Дети Общество
ещё главное