В Крыму ожидают поставки российского газа в ближайшие дни

Симферополь, , 12:24 — REGNUM Поступление российского газа в Республику Крым по газопроводу из Краснодарского края начнется в ближайшие дни. Об этом на пресс-конференции заявила министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина.

По словам Бородулиной, на газопроводе в настоящее время ведутся работы по устранению замечаний, выданных подрядчику Ростехнадзором. «Счет идет на дни», — сказала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин анонсировал пуск газа по газопроводу Краснодарский край—Крым общей протяженностью 358,7 километра. После старта поставок газа в Крым с материковой части страны на полуострове начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая, и после окончания строительства Крым выйдет на собственную генерацию в 2 тыс. мегаватт.

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27 декабря Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым.

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