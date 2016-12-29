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Названы марки автомобилей, подорожавшие в России под Новый год

Экономика
Цены изменились на продукцию Volvo, Volkswagen, Hyundai, KIA и LADA

Москва, 29 Декабря 2016, 12:14 — REGNUM  Во второй половине декабря 2016 года некоторые производители, представленные на российском рынке, изменили стоимость своих автомобилей. Так, шведский концерн Volvo увеличил цены на несколько своих моделей от 1,2% до 17,2%, сообщает агентство «Автостат».

У немецкого бренда Volkswagen выросли в цене седан Polo (на 0,8 — 3,8% в зависимости от комплектации), универсал Caddy (на 3,4 — 6,0%) и пикап Amarok (на 0,4 — 1,8%). Новое поколение кроссовера Tiguan предлагается от 1,459 млн до 2,139 млн рублей, таким образом, по сравнению с прежним поколение модель подорожала от 8,3% до 9,4%.

У корейского производителя Hyundai на 0,4 — 0,6% подорожал кроссовер Creta. Компания KIA предлагает обновленный седан Ceratо с максимальной стоимостью, возросшей на 4,2% от предыдущего значения.

Максимальная цена внедорожника LADA 4×4 3d возросла на 2,4% в связи с появлением новых комплектаций Orange Edition и Black Edition. А вот внедорожник LADA 4×4 Urban 3d теперь доступен в одной комплектации, из-за чего его цена упала на 0,9%.

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