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Цена «независимости»: рыболовство Эстонии на 78% поддерживается деньгами ЕС

Экономика
Средства еврофондов идут на поддержку рыбных запасов в бассейне Балтийского моря, внедрение более эффективных и экологических решений по рыболовству, обработке рыбы и ее хранению
Александр Дейнека. У моря. 1957 Александр Дейнека. У моря. 1957

Таллин, 29 Декабря 2016, 11:47 — REGNUM  

Новый министр сельской жизни Эстонии, член левой Центристской партии Тармо Тамм утвердил программу модернизации и инновации рыболовства в стране в рамках Программы развития и поддержки рыболовства и мореходства Евросоюза ЕMFF на период до 2020 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 29 декабря, сообщили в министерстве, отметив, что на данные цели выделено 7 млн евро, из которых 5 миллионов предназначены для рыболовства и развития аквакультуры, а 2 млн евро выделены в поддержку научной деятельности, направленной на развитие отрасли.

Выделенные средства пойдут на поддержку рыбных запасов в бассейне Балтийского моря, внедрение более эффективных и экологических решений по рыболовству, обработке рыбы и ее хранению. По мнению министра, это позволит увеличить добавленную стоимость рыбному продукту по всей производственной цепочке. Данная программа позволят привлечь к получению грантов научно-исследовательские учреждения. С января 2017 года они могут ходатайствовать на получение средств программы.

Напомним, что министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамм вступил в свою должность с декабря 2016 года. Программа развития и поддержки рыболовства и мореходства Евросоюза ЕMFF принята Еврокомиссией до 2020 года. В рамках программы Эстония получит 129,6 млн евро, из которых 100,9 млн — безвозвратные средства из фондов ЕС, а 28,6 млн — средства государственного бюджета страны. Таким образом, доля финансирования фондами ЕС программы развития рыболовства и мореходства Эстонии составляет 78%.

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Экономика Эстонии
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