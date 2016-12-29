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Ситуация с рабочими местами в России сбалансированная — Топилин

Экономика
В стране из-за некоторых демографических факторов отмечено сокращение количества населения трудоспособного возраста

Москва, 29 Декабря 2016, 11:46 — REGNUM  Ситуация с рабочими местами в РФ относительно сбалансирована за счет того, что в одних отраслях они сокращаются, а в других — увеличиваются. Об этом сегодня, 29 декабря заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Рабочие места создаются и убывают. Видны небольшие приросты по созданию рабочих мест в отдельных отраслях, Допустим, автопром ведет себя непросто и ждет, какие будут меры поддержки. Строительство с учетом все-таки того, что с кредитованием сейчас не все однозначно хорошо, то этой отрасли отмечено небольшое сокращение рабочих мест и в 2015 году, и в 2016 году «, — сказал Топилин.

При этом, по его словам, в других отраслях, например в отрасли IT-технологий, идет увеличение численности рабочих мест.

«Поэтому все так относительно сбалансировано, но это означает, что просто происходит вот эта внутренняя настройка и происходит перераспределение между отраслями, и оно позволяет сохранять такой баланс на рынке труда», — пояснил Топилин.

Министр также отметил, что сейчас в России идет сокращение количества населения в трудоспособном возрасте из-за некоторых демографических факторов. Это также влияет на ситуацию с рабочими местами в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за неделю (15−21 декабря) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 875 тыс. 939 человек.

Напомним, число безработных в России стабильно снижалось с 12 мая 2016 года. Тогда, по данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека. По состоянию на 2 ноября число безработных составляло 833 тыс. 604 человека. Со 2 ноября безработица в стране начала расти. Почти за два месяца ряды безработных пополнили 42 тыс. 335 человек.

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