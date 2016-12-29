Действие лицензии на ОСАГО «ВТБ Страхования» временно ограничено
Москва, 29 Декабря 2016, 11:44 — REGNUM Банк России ввёл ограничения в отношении ООО СК «ВТБ Страхование» на двухмесячный период: на это время ограничена лицензия на страхование по ОСАГО, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Приказ № ОД-4833 подписан 28 декабря. Ограничение связано с неисполнением организацией предписания Банка России от 2 декабря.
«Ограничить действие лицензии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Банк России отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеров. Ещё у одной компании действие лицензии приостановлено.
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