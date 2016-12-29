Действие лицензии на ОСАГО «ВТБ Страхования»‍ временно ограничено

Москва, , 11:44 — REGNUM Банк России ввёл ограничения в отношении ООО СК «ВТБ Страхование» на двухмесячный период: на это время ограничена лицензия на страхование по ОСАГО, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Приказ № ОД-4833 подписан 28 декабря. Ограничение связано с неисполнением организацией предписания Банка России от 2 декабря.

«Ограничить действие лицензии от 17.09.2015 ОС № 3398−03 на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование», — сообщили в пресс-службе. Банк России предоставил два месяца для устранения выявленных нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Банк России отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеров. Ещё у одной компании действие лицензии приостановлено.

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