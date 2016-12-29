ФАС одобрила сделку по покупке «Роснефтью» компании «Таргин»
ФАС удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении 100% голосующих акций АО «Таргин» у АФК «Система»
Москва, 29 Декабря 2016, 11:39 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку о приобретении нефтесервисной компании «Таргин» компанией «Роснефть» за 4,1 млрд рублей, сообщает ведомство.
ФАС удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении 100% голосующих акций АО «Таргин» у АФК «Система».
Компании «Роснефть» и АФК «Система» заявили о заключении сделки 26 декабря 2016 года. Сумма сделки может уменьшится после проведения due diligence.
АО «Таргин» была создана на базе нефтесервисных активов «Башнефти», выкупленных АФК «Система» в 2013 году.
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