ФАС одобрила сделку по покупке «Роснефтью» компании «Таргин» Экономика ФАС удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении 100% голосующих акций АО «Таргин» у АФК «Система»

Москва, , 11:39 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку о приобретении нефтесервисной компании «Таргин» компанией «Роснефть» за 4,1 млрд рублей, сообщает ведомство. ФАС удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении 100% голосующих акций АО «Таргин» у АФК «Система». Компании «Роснефть» и АФК «Система» заявили о заключении сделки 26 декабря 2016 года. Сумма сделки может уменьшится после проведения due diligence. АО «Таргин» была создана на базе нефтесервисных активов «Башнефти», выкупленных АФК «Система» в 2013 году.

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