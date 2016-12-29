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Полиция разыскивает мужчину, напавшего на ребенка в центре Архангельска

Экономика
Благодаря прохожим ребенка удалось освободить

Архангельск, 29 Декабря 2016, 11:35 — REGNUM  23 декабря 2016 года с 14 до 14:30 часов на проспекте Троицкий между улицами Садовая и Гайдара в городе Архангельске неизвестный мужчина схватил 11-летнюю девочку и потащил ее по тротуару в сторону улицы Вологодской. На крики о помощи отреагировал прохожий, который помог ребенку освободиться, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по АО и НАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Покушение на похищение несовершеннолетнего»).

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, а также мужчину и двух женщин, которые стали очевидцами происходящего, обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу г. Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО, расположенный по адресу: г. Архангельск, проспект Ломоносова, 206, по номерам телефонов: (8182) 28−63−66 (8182), либо в органы полиции: (8182) 28−60−22, 02.

К фотороботу: может быть одет в болоньевую куртку темного цвета, болоньевые штаны черного цвета, на голове вязаная шапка. Рост 165−170 см. Глаза голубые. На лице может быть щетина с проседью.

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