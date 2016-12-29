Глава Минтруда: 15 млн граждан России трудятся нелегально

Москва, , 11:32 — REGNUM Закон о налоговых каникулах для самозанятых граждан позволит почти 15 млн жителей страны выйти в легальное поле трудовой деятельности. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, взносы за таких граждан не уплачиваются, следовательно, не учитывается их право на пенсию. Таким гражданам и предпринимателям необходимо предоставить возможность выхода из «серой зоны», добавил он.

«Таких людей — 15 миллионов. Это очень серьезный такой негативный фактор с точки зрения формирования будущих пенсионных прав, финансирования медицины, потому что все это выпадающие доходы», — сказал глава Минтруда.

Напомним, в конце декабря Советом Федерации был одобрен закон, который предполагает для самозанятых граждан налоговые каникулы сроком на два года после постановки на учет в налоговых органах. Действие закона распространяется на три категории работающих самостоятельно, это няни и сиделки, репетиторы, а также люди, работающие в сфере уборки и ведения домашнего хозяйства.