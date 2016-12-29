Четверг, 29 Декабря 2016 года
11:31:31 МСК

Законопроект об упрощенном въезде в РФ через «Владивосток» внесен в Госдуму

Экономика
Инициатива будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, отмечают в правительстве

Москва, 29 Декабря 2016, 11:11 — REGNUM  Законопроект об упрощенном въезде в Россию через свободный порт «Владивосток» правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Для граждан иностранных государств, перечень которых определяется правительством РФ, предлагается установить упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа на основании решений МИД России о выдаче иностранным гражданам виз, принятых по заявлениям в форме электронного документа.

При этом консульский сбор за выдачу виз взиматься не будет.

Предусматривается также, что иностранцы, прибывающие в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток, имеют право на свободное передвижение в пределах территории субъекта РФ, на которую они въехали на основании виз в форме электронного документа. Выезжают из России эти граждане через пункты пропуска свободного порта Владивосток, следует из документа.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов», — отмечают в правительстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свободные порты Дальнего Востока
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
NB!
29.12.16
«Нефть может сдать позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Ашот ПогосянПранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
29.12.16
Максим ИсаевТрамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Нефть продолжит восхождение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
МИД Польши требует «неизвестные записи» разговора в кабине пилота Ту-154
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
29.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Катран
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
29.12.16
Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
29.12.16
64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка
ПекинКитай Дети Общество
NB!
29.12.16
Gallup: Граждане в ЕС недовольны, но пока не готовы на очередной Brexit
БрюссельБельгия Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Додон «выполняет обещания»: Бессилие и популизм президента Молдавии
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
29.12.16
ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе
БерлинГермания Террористические атаки «Исламского государства» Политика
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Общество
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
ещё главное