Законопроект об упрощенном въезде в РФ через «Владивосток» внесен в Госдуму

Москва, , 11:11 — REGNUM Законопроект об упрощенном въезде в Россию через свободный порт «Владивосток» правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Для граждан иностранных государств, перечень которых определяется правительством РФ, предлагается установить упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа на основании решений МИД России о выдаче иностранным гражданам виз, принятых по заявлениям в форме электронного документа.

При этом консульский сбор за выдачу виз взиматься не будет.

Предусматривается также, что иностранцы, прибывающие в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток, имеют право на свободное передвижение в пределах территории субъекта РФ, на которую они въехали на основании виз в форме электронного документа. Выезжают из России эти граждане через пункты пропуска свободного порта Владивосток, следует из документа.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов», — отмечают в правительстве.