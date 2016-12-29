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«Снижается вероятность тестирования отметки 60 рублей за доллар»

Экономика
Рубль приблизился к уровням, которые могут быть расценены как опасные для федерального бюджета
Курс валют
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Курс валют

Москва, 29 Декабря 2016, 11:04 — REGNUM  Курс рубля продолжает медленно, но верно двигаться вверх, игнорируя завершение пика налогового периода. Тем не менее потенциал для укрепления рубля практически исчерпан, полагает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

«Курс доллара на ММВБ держится вблизи отметки 60,5 рубля, евро оценивается менее чем в 63 рубля. Наша валюта приблизилась к уровням, которые могут быть расценены как опасные для федерального бюджета. Несколько месяцев назад такая динамика рубля спровоцировала волну вербальных интервенций со стороны ЦБ… Сейчас ситуация выглядит аналогичной, и это значительно снижает вероятность тестирования психологической отметки 60 рублей за доллар», — полагает эксперт.

Цены на нефть смогли закрепиться выше 56 долларов за баррель Brent, отмечает он. «Пока еще оптимизм в отношении предстоящего сокращения добычи странами ОПЕК+ актуален. Однако по-настоящему ситуация сможет получить свое развитие лишь после 1 января 2017 года. Получив статистику по объемам добычи за первый месяц нового года, мы сможем сделать выводы о том, соблюдаются ли соглашения», — рассуждает аналитик.

При этом стоит отметить, что негатив, вызванный сообщением о возобновлении добычи в Ливии, рынками уже отыгран, поясняет Мельников. «Напомним, что из-за обострения вооруженного конфликта с местными силовыми группировками доступ к трем крупнейшим месторождениям страны был заблокирован. Теперь же правительственная нефтяная компания NOC сообщает, что доступ к месторождениям восстановлен. Это значит, что страна сможет поставлять еще 400 тыс. баррелей в день в ближайшее время. В перспективе это может оказать негативное воздействие на динамику нефтяных котировок», — прогнозирует эксперт.

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