В Подмосковье 500 тысяч строений не поставлены на кадастровый учёт

За 2 месяца количество построек, поставленных владельцами на кадастровый учёт, увеличилось примерно в 5 раз

Москва, , 10:27 — REGNUM В Московской области на кадастровом учете и на учёте в налоговых органах в настоящее время не состоят около 500 тысяч объектов недвижимости. Об этом заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев, передает «Радио 1».

«Такие дома выявляются, используя специальную геоинформационную систему, которая включает в себя данные аэрофотосъёмки, сведения из кадастра недвижимости, сведения из госреестра прав и сведения из налоговой инспекции. Для работы с собственниками этих домов в каждом муниципалитете созданы специальные рабочие группы», — пояснил Аверкиев.

По его словам, в октябре 2016 года количество построек, поставленных владельцами на кадастровый учёт, увеличилось примерно в 5 раз. «Если раньше было 4−5 тысяч объектов в месяц, то сегодня — 25−30 тысяч. Таким образом, за два месяца в бюджет поступило около 100 миллионов рублей налога на имущество», — отметил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина, ежегодно бюджет региона недосчитывается порядка 1,8 млрд рублей из-за неоформленных индивидуальных, дачных и садовых домов, хозяйственных построек. Подмосковные власти разработали новый механизм постановки на учет объектов незавершенного строительства, в рамках которого планируется оцифровать все объекты недвижимости, расположенные на территории Подмосковья.

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