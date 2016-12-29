Налоговые поступления в региональные бюджеты выросли на 9,2% — ФНС

Москва, , 10:11 — REGNUM В январе-ноябре 2016 года в консолидированные бюджеты регионов России поступило 6,8 трлн рублей, что на 9,2% больше соответствующего периода 2015 года, сообщили в Федеральной налоговой службе РФ.

Применяемые ФНС механизмы налогового администрирования позволяют обеспечивать налоговые доходы независимо от уровня бюджета и даже при невысоких макроэкономических показателях удерживать положительный темп роста поступлений. В 39 субъектах РФ отмечается сокращение объемов добычи полезных ископаемых, в 36 субъектах — снижение обрабатывающих производств. Объем розничной торговли уменьшился в 77 регионах.

При этом все региональные налоги демонстрируют высокие темпы роста:

— налога на прибыль организаций (по ставке 20%) поступило 2 трлн рублей с темпом роста 112%;

— НДФЛ — 2,6 трлн рублей с темпом роста 107,9%;

— акцизов — 604 млрд рублей с темпом роста 135,4%;

— налога на имущество организаций — 749 млрд рублей с темпом роста 107,2%.

ФНС России проводит регулярный мониторинг исполнения региональных и местных бюджетов в части налоговых поступлений.

Так, 71 регион по результатам 10 месяцев достиг соответствующих бюджетных параметров. В остальных регионах неисполнение бюджета связано с погрешностями в прогнозировании динамики основных макроэкономических показателей экономики субъекта РФ.