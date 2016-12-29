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Два московских банка лишились лицензий 29 декабря — ЦБ РФ

Экономика
Оба банка — участники системы страхования вкладов

Москва, 29 Декабря 2016, 10:07 — REGNUM  Банк России отозвал лицензии у московских банков «НКБ» и «Банк на Красных Воротах» с 29 декабря за нарушение законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, говорится в сообщении регулятора.

Помимо несоблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, «НКБ» при «неудовлетворительном качестве активов"неадекватно оценивал принятые на себя риски. Также банк не исполнял требования надзорного органа, продолжая осуществлять отдельные банковские операции.

«Банк на Красных Воротах» вкладывал средства в «низкокачественные активы», в результате чего несвоевременно исполнял свои обязательства и оказался на грани банкротства. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности кредитной организации.

Оба банка — участники системы страхования вкладов. «НКБ» по состоянию на 1 декабря 2016 года занимал 527-е место в банковской системе страны, «Банк на Красных воротах» — 275 место.

С 1 января 2006 года до 1 января 2016 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны у 463 кредитных организаций.

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Отзыв лицензий у банков
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