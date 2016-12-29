Александр Дюков вновь избран гендиректором «Газпром нефти»

В 2011 году срок трудового договора с Дюковым уже продлевался на пятилетний срок

Москва, , 09:57 — REGNUM Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков вновь назначен на эту должность. Срок трудового контракта с ним продлен на 5 лет с 31 декабря текущего года, пишет 29 декабря газета «Ведомости».

Решение о переизбрании Дюкова на пост гендиректора было принято 28 декабря советом директоров компании. Александр Дюков, которому в середине декабря исполнилось 49 лет, возглавляет отечественную нефтяную компанию с 2006 года.

В 2011 году срок трудового договора с Дюковым уже продлевался на пятилетний срок. Кроме того, в 2003 году Дюков был назначен президентом газоперерабатывающей и нефтехимической компании «Сибур». Также Александр Дюков является президентом футбольного клуба «Зенит».