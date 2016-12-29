Севастополь и Минобороны поделили землю

Севастополь, , 09:57 — REGNUM Власти Севастополя совместно с министерством обороны РФ пришли к согласию о принадлежности 500 участков в черте города. Окончательное подписание соглашение о разделе земель ожидается в ближайшее время. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил на пресс-конференции 28 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его информации, по итогам трех совещаний с командующим Черноморским флотом Александром Витко определены участки земли, которые будут учтены при разработке генплана Севастополя. Окончательный протокол планируется подписать либо 30 декабря, либо 9 января.

«Согласительную процедуру, которая требуется по закону, мы провели. Под протокол фиксировали все виды земельных участков, которые есть у министерства обороны — их более 500, — с понятным целевым разрешением: где-то жилищная застройка, где-то земли специального назначения. В текстовой части генплана все замечания Минобороны будут учтены», — сообщил Овсянников.

Читайте также: Депутат ЗС хочет инвентаризировать имущество Минобороны в Севастополе

Он добавил, что определены позиции по ранее спорным участкам — территориям бывших заводов №54 и №24, которые расположены в центре города в районе Артбухты и мыса Хрустальный.

«Это будет жилая застройка и парк, — пояснил врио губернатора. — И по этому земельному участку мы произведем обмен. Есть много примеров, где земли министерства обороны зонированы как жилая застройка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора посоветовал одному из депутатов «не лезть в карман Черноморскому флоту». «Мы не будем залезать в карман нашего основного партнера, держателя позиций в городе, мы вместе с ним в рамках согласования генплана можем посмотреть, как используются участки. Ни в коем случае, не ставя вопрос ребром, отдать те или иные участки в собственность города», — сказал он.

Читайте также: Минобороны против передачи территории на плато Караньское в Севастополе

Севастополь назвал условия передачи Минобороны участка под парк «Патриот»

Севастополь: Здания Банковского института передадут Нахимовскому училищу