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«Нефть может сдать позиции»

Экономика
Рынок в ожидании американского отчета по коммерческим запасам энергоносителя

Москва, 29 Декабря 2016, 09:42 — REGNUM  28 декабря Brent сделала, казалось бы, невозможное в 2016 году. Все-таки обновила максимум июля 2015 года. На пустом календаре. В последнюю неделю года. Нефть достигла отметки 57,25 долл./баррель на ожидании того, что 29 декабря американский отчет по коммерческим запасам ресурса покажет резкое сокращение объемов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«На прошлой неделе рынок также ожидал сокращения. Причем в этом инвесторов уверили данные от Американского института нефти, публикуемые на еженедельной основе за день до отчета по Минэнерго. Пока нет ни одного, ни другого отчета. Однако, учитывая избыток оптимизма на рынке, можно предположить, что разочарование вызовет масштабные распродажи», — пояснила Афанасьева.

«При таком сценарии Brent все же вынуждена будет сдать позиции с ближайшей целью при падении на отметке 55,80 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 29 декабря мировые цены на нефть снизились на данных Американского института нефти (API) о росте запасов черного золота в США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,14% — до 56,88 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,54% — до 53,77 доллара за баррель.

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