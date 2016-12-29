«Рублю предстоит подтвердить позитивный настрой»

Москва, , 09:33 — REGNUM Пара USD/RUB 28 декабря обновила 1,5-годовой минимум на отметке 60,37 вслед за нефтью. Пара поддалась оптимистичным рыночным ожиданиям и тонким условиям торговли. Однако ей еще предстоит подтвердить свой позитивный настрой сегодня, 29 декабря, когда будут опубликованы данные от Минэнерго США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Только в случае резкого сокращения объемов коммерческих запасов нефти пара сможет продолжить падение с целью на 60,00. Однако шансов на то, что показатель вновь вырастет, немало. Таким образом, стоит дождаться публикации отчета и только после этого принимать торговые решения», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, установленный Банком России официальный курс доллара на 29 декабря 2016 года опустился на 19,18 копейки и составил 60,66 рубля, курс евро упал на 8,51 копейки — до 63,48 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 56,88 доллара за баррель