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Два московских банка — «БНКВ» и «НКБ» — остались без лицензий

Экономика
АКБ «БНКВ» и ООО КБ «НКБ» — участники системы страхования вкладов
Центральный банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 29 Декабря 2016, 09:23 — REGNUM  Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух московских кредитных организаций — Акционерного Коммерческого Банка «Банк на Красных Воротах» (АКБ «БНКВ») и Коммерческого Банка «НКБ» (ООО КБ «НКБ») с 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Приказом Банка России от 29.12.2016 № ОД-4838 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» (акционерное общество) АКБ «БНКВ» (АО) (рег. № 2472, г. Москва) с 29.12.2016», — сообщили в пресс-службе.

Кредитную политику, проводимую «БНКВ», регулятор оценил как высокорискованную: банк размещал деньги в низкокачественных активах. Он потерял ликвидность и не смог вовремя выплатить деньги кредиторам. В кредитной организации назначена временная администрация.

«Приказом Банка России от 29.12.2016 № ОД-4840 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «НКБ» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «НКБ» (рег. № 2942, г. Москва) с 29.12.2016», — сообщили в пресс-службе.

Банк неоднократно в течение года нарушал требования закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

АКБ «БНКВ» и ООО КБ «НКБ» — участники системы страхования вкладов. Вкладчикам будет выплачена страховка. По состоянию на 1 декабря «БНКВ» занимал 275 место в банковской системе РФ, а «НКБ» — 527 место.

Читайте ранее в этом сюжете: Московский банк «НКБ» лишился лицензии

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