Четверг, 29 Декабря 2016 года
09:59:47 МСК

ЦБ КНР подверг резкой критике сообщения Bloomberg об очередном скачке юаня

Экономика
В Пекине усомнились в профессионализме сотрудников Bloomberg
Юань
Иллюстрация: Josstoday.com
Юань

Пекин, 29 Декабря 2016, 09:00 — REGNUM  Народный банк Китая опубликовал заявление, в котором главный финансовый регулятор страны выступил с резкой критикой в адрес западных новостных агентств и компании Bloomberg в частности, распространивших накануне информацию о том, что курс юаня к доллару США опустился до психологической отметки в 7 юаней за доллар.

ЦБ Китая выпустил с заявлением вскоре после того, как система Bloomberg показала снижение курса национальной валюты КНР, шокировавшей рынок. Согласно опубликованному заявлению, курс юаня на внутреннем межбанковском валютном рынке остается на стабильном уровне около 6,96 юаня за доллар, пишет «Чжунго жибао».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ряд китайских экономических экспертов опубликовали свои прогнозы относительно паритетного курса юаня к доллару США. Эксперты из КНР сошлись во мнении, что 2017 г. станет очень тяжелым для национальной валюты КНР, которая уже в следующем году обновит исторические минимумы 20-летней давности.

Читайте ранее в этом сюжете: Крах юаня: Аналитики прогнозируют курс 7,5 юаня за доллар в 2017 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
Главное сегодня
NB!
29.12.16
«Рублю предстоит подтвердить позитивный настрой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Ашот ПогосянПранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
29.12.16
Максим ИсаевТрамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Нефть продолжит восхождение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
МИД Польши требует «неизвестные записи» разговора в кабине пилота Ту-154
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
29.12.16
Пилот Ил-18, чудом посадивший самолёт: «Я просто выполнял свою работу»
ЯкутскРоссия Авиапроисшествия Общество
NB!
29.12.16
Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
29.12.16
64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка
ПекинКитай Дети Общество
NB!
29.12.16
Gallup: Граждане в ЕС недовольны, но пока не готовы на очередной Brexit
БрюссельБельгия Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Додон «выполняет обещания»: Бессилие и популизм президента Молдавии
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
29.12.16
Ренессанс 90-х: трагедия с «Боярышником» — сплошное уголовное преступление
МоскваРоссия Алкогольные отравления Общество
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Общество
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
NB!
29.12.16
МИД РФ: Карикатуры Charlie Hebdo — это «утрата человеческого достоинства»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
29.12.16
Дмитрий БуяновВеликий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
МехикоМексика REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
28.12.16
Александр ШпунтИз ООН — в Корею: конец игры
СеулЮжная Корея Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
МинскБелоруссия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
ещё главное