Московский банк «НКБ» лишился лицензии

Москва, , 08:57 — REGNUM Банк России с 29 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «НКБ» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. «НКБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций

По величине активов ООО КБ «НКБ» занимало 527 место в банковской системе Российской Федерации.

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