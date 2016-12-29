ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка на Красных Воротах»
В банке назначена временная администрация
Москва, 29 Декабря 2016, 08:52 — REGNUM Банк России с 29 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «Банк на Красных Воротах» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что «БНКВ» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, что привело к банкротству.
Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.
По величине активов «Банк на Красных Воротах» занимал 275 место в банковской системе Российской Федерации.
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