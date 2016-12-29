Режиссер Джордж Лукас признан богатейшей знаменитостью США

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Кинорежиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас, создавший знаменитую космическую сагу «Звездные войны», занял первое место в списке самых богатых знаменитостей США. Рейтинг был составлен изданием Forbes.

По оценкам издания, Лукас владеет состоянием около $4,6 млрд. Большую часть столь внушительной суммы он получил после продажи корпорации The Walt Disney Company своей компании Lucasfilm. Сделка на сумму $4,05 млрд состоялась в 2012 году.

Вторую строчку рейтинга занял другой американский режиссер — Стивен Спилберг. Его состояние, заработанное благодаря успехам киностудии DreamWorks, оценивается в $3,7 млрд. Кроме того, многие годы Спилберг получает долю от прибыли компании Universal Pictures.

На третьем месте оказалась Опра Уинфри, обладательница $2,8 млрд. Главный источник дохода для одной из наиболее популярных телеведущих в США — компания Harpo Productions, основанная Опрой в 1986 году.

На четвертом и пятом местах — легендарный баскетболист Майкл Джордан ($1,2 млрд) и иллюзионист Дэвид Сет Коткин, более известный как Дэвид Копперфильд ($850 млн). Всего в список Forbes попали 20 знаменитостей, среди которых — гольфист Тайгер Вудс ($740 млн), певица Мадонна ($560 млн), музыканты Джимми Баффет ($550 млн) и Джон Бон Джови ($410 млн) и другие.