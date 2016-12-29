«Рубль вырос до уровней июля 2015 года»

Москва, , 08:38 — REGNUM Рубль к концу года пытается штурмовать новые максимумы. Котировки пары USD/RUB снизились в среду до отметки 60,48. В последний раз на таких отметках она находилась в июле 2015 года. Причина кроется в росте цен на нефть, а также достаточно оптимистичных комментариях, сделанных днем ранее главой Банка России, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Эльвира Набиуллина заявила о том, что не ждет сильных потрясений в 2017 году. Тем не менее, сейчас в условиях тонкого рынка можно ждать довольно быстрого разворота пары и возврата ее в район уровня 61,60, так как уже сегодня, 29 декабря, может начаться фиксация прибыли», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, установленный Банком России официальный курс доллара на 29 декабря 2016 года опустился на 19,18 копейки и составил 60,66 рубля, курс евро упал на 8,51 копейки — до 63,48 рубля.