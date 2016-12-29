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«Нефть продолжит восхождение»

Экономика
Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 29 декабря

Москва, 29 Декабря 2016, 08:27 — REGNUM  Торги по нефти 28 декабря завершились небольшим снижением. Баррель Brent подешевел на 0,23%, до $56,04. После неудачной попытки закрепиться выше $56,53 цена на нефть снизилась до $55,89.

Приятный сюрприз всех участников рынка ожидал в Азии. На низколиквидном рынке после коррекции нефть подорожала на 1,82%, до $56,93. Котировки выросли вопреки увеличению запасов нефти в США, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти за неделю до 23 декабря увеличились на 4,2 млн (прогноз был — 1.5 млн). Запасы бензина сократились на 2.8 млн баррелей, дистиллятов — на 1.7 млн баррелей

После утреннего роста цены на 1,82%, можно целиться в $58,08. Скорее всего, до американской сессии цена на нефть будет консолидироваться на достигнутых уровнях, после чего продолжит восходящее движение в направлении психологического уровня 60 долларов за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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