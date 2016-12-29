Силуанов считает высокими шансы России выиграть суд по долгу Украины

Москва, , 08:19 — REGNUM Шансы российской стороны выиграть суд у Украины по долгу в размере $3 млрд довольно высоки. Об этом глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Сейчас не хочется забегать вперед, но считаю, что у нас достаточно высокие шансы с тем, чтобы позиция России в этом суде была выигрышной», — сказал он.

Силуанов также выразил надежду, что решение суда будет объективным. По его словам, украинская сторона при попытках достигнуть договоренность с Москвой в этом вопросе «больше имитировала деятельность». Тем не менее, Россия готова договориться с Украиной о возможной реструктуризации долга на более хороших условиях по сравнению с коммерческими кредиторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года Россия разместила на нерыночных условиях в пользу Украины двухлетние евробонды на сумму $3 млрд. В течение полутора лет власти Украины обслуживали долг, однако в декабре 2015 года Киев ввел мораторий на выплату последнего купона и тела долга.

В феврале 2016 года российская сторона обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины долга в размере $3 млрд и невыплаченных процентов на $75 млн. Дело будет рассматриваться в Лондоне с 17 по 20 января 2017 года.

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