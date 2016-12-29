Рогозин: В 2016 году гособоронзаказ будет выполнен на 98%

При этом ожидается рост объема производства ВПК более, чем на 10%

Москва, , 08:07 — REGNUM Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в 2016 году ожидается исполнение гособоронзаказа на таком же уровне, как и в 2015 году, или немного лучше.

Гособоронзаказ за 2016 год должен быть исполнен примерно на 98%, сказал Рогозин. При этом ожидается рост объема производства ВПК более, чем на 10%.

Рогозин напомнил, что за 2016 год рост производительности труда превышает рост заработной платы — это порядка 12−13% по отраслям.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация полностью выполнила государственный оборонный заказ 2016 года.

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