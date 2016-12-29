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Премьер-министр Пакистана ввел в эксплуатацию третий энергоблок АЭС «Чашма»

Экономика
На 2017 год запланировано введение в эксплуатацию четвертого энергоблока

Исламабад, 29 Декабря 2016, 08:03 — REGNUM  Премьер — министр Пакистана Наваз Шариф ввел в эксплуатацию третий энергоблок АЭС «Чашма», расположенной в провинции Пенджаб, сообщает 29 декабря Associated Press.

Премьер-министр Пакистана пообещал, что в 2018 году, когда завершится первый пятилетний срок его полномочий, будет решена проблема отключения электроэнергии. К 2030 году Пакистан будет генерировать 8 тыс. 800 МВт электроэнергии, добавил Шариф.

Напомним, Китай оказал техническую поддержку в строительстве третьего 340 — мегаваттного энергоблока. Суммарная мощность АЭС «Чамша» составляет 990 МВт. На 2017 год запланировано введение в эксплуатацию четвертого энергоблока, строительство которого началось в 2013 году.

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