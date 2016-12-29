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Под конец года цены на продукты в Алтайском крае почти не изменились

Экономика
В декабре регион фиксирует минимальное изменение розничных цен на продовольствие
Алтайский подсолнечник
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Алтайский подсолнечник

Барнаул, 29 Декабря 2016, 07:32 — REGNUM  По итогам декабря 2016 года, индекс цен на продовольственные товары в Алтайском крае составил 100,1% к предыдущему месяцу. Это наименьшее значение среди субъектов Сибирского федерального округа. Такие данные сегодня, 29 декабря, сообщили ИА REGNUM в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В декабре наибольшее снижение цен из наблюдаемых продуктов питания отмечено на апельсины (-14,5%), лимоны (-11,4%), бананы (-3,8%), лук репчатый (-2,9%), сахар-песок (-4,3%), сметану (-1,8%), баранину (-1,5%), масло подсолнечное (-1,3%), пшено (-1,1%).

Наибольшее сезонное повышение цен коснулось огурцов (средняя стоимость в декабре составила 134,55 руб./кг) и помидоров (116,87 руб./кг). Наибольшее сезонное повышение цен коснулось огурцов (средняя стоимость в декабре составила 134,55 руб./кг) и помидоров (116,87 руб./кг).

«По состоянию на 19.12.2016 в рейтинге средних потребительских цен регионов Сибири Алтайский край занимает 1 место по минимальной стоимости огурцов и помидоров. В крае также зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на кур охлажденных и мороженых, масло подсолнечное, яйца куриные, муку пшеничную и соль. По 20 из 24 социально значимых продуктов питания в крае цены ниже, чем в среднем по России», — отмечают в управлении по предпринимательству. Там же отметили, что в целом по итогам 2016 года инфляционный фон на продовольствие на региональном потребительском рынке в 2,9 раза ниже прошлогоднего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным статистиков, на начало декабря 2016 года снижение цены (в пределах 0,3%-0,5%) в регионе было отмечено на молоко питьевое, масло сливочное, сметану, творог жирный.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае подешевела мясо-молочная продукция

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