Якутск, , 06:46 — REGNUM Надежды министерства финансов России на отсутствие серьёзных колебаний курса рубля в 2017 году могут не оправдаться. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов полагает, что курс российской валюты вряд ли удастся удержать на нынешнем уровне. Своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM.

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«Вероятно Минфин надеется на цену нефти, которая начала расти», — полагает эксперт. Но даже этот фактор, скорее всего, не сможет предотвратить рост курса рубля, считает Юрий Данилов.

«Колебаний рубля вряд ли удастся избежать», — также отметил он. По прогнозу эксперта, в 2017 году доллар будет стоить 70−75 рублей.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что серьёзных колебания курса рубля в 2017 году не ожидается.