Минпромторг: Россия будет производить до 90% важнейших лекарств к 2018 году

Москва, , 05:11 — REGNUM Доля производства в России жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов к 2018 году увеличится до 90%. Об этом заявил газете «Известия» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, ранее этого показателя планировалось достичь к 2020 году, однако уже по результатам ноября 2016 года доля отечественных препаратов составила более 76%.

«Мы начали заниматься этой отраслью ещё в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов», — отметил министр.

Напомним, федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», предусматривающая увеличение доли лекарств отечественного производства до 90%, была утверждена правительством осенью 2010 года.

Объём финансирования программы на десять лет предусмотрен в размере около 188 млрд рублей, из которых около 125 млрд рублей должны составить бюджетные средства, 63,15 млрд рублей — поступления из внебюджетных источников.