«Упал и отжимается» — инвесторы фиксируют прибыль на фондовом рынке США

Нью-Йорк, США, , 03:16 — REGNUM Основные индексы на фондовом рынке США за день торгов резко просели — спад составил от 0,6% до 0,9%, передает Associated Press 29 декабря.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 111,36 пункта (0,6%), до 19 833,68, индекс S&P 500 упал на 18,96 пункта (0,8%), до 2249,92, «композитный» Nasdaq, установивший рекорд за день до этого, упал на 48,89 пункта (0,9%), до 5438,56.

Трейдеры отмечают, что под конец года инвесторы все-таки решились «отжать» прибыль, достигнутую благодаря рекордному росту основных индексов за последние месяцы.

«Продавцы фиксируют лучшую прибыль, чем они собирались получить в этом году. Это был очень хороший год, так что можно позволить себе вывести немного (денежных средств)», — считает Боб Долл, главный стратег Nuveen Asset Management.

За прошедший год рост индекса Dow Jones, установившего в ноябре 100-летний рекорд в 19 000 пунктов, составил 13,8%. Индекс S&P 500 близок к росту в 10%. «Композитный» наздак отстает совсем немного — рост индекса за год составил 8,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост фондового рынка США начался после президентских выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп — инвесторов привлекают «протекционистские» планы Трампа во внешней торговле, его заявления о возвращении промышленных производств в США из Китая, а также намерение снять «бюрократические» и «природоохранные» барьеры для бизнеса в Соединенных Штатах.

В прошлый раз до сегодняшнего дня рост рынков был «сбит» всего один раз, в середине декабря, когда Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить базовую процентную ставку с 0,25−0,5% до 0,5−0,75%, однако условное «падение» продолжалось всего один день.

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