Четверг, 29 Декабря 2016 года
03:56:08 МСК

«Упал и отжимается» — инвесторы фиксируют прибыль на фондовом рынке США

Экономика
«Это был очень хороший год»

Нью-Йорк, США, 29 Декабря 2016, 03:16 — REGNUM  Основные индексы на фондовом рынке США за день торгов резко просели — спад составил от 0,6% до 0,9%, передает Associated Press 29 декабря.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 111,36 пункта (0,6%), до 19 833,68, индекс S&P 500 упал на 18,96 пункта (0,8%), до 2249,92, «композитный» Nasdaq, установивший рекорд за день до этого, упал на 48,89 пункта (0,9%), до 5438,56.

Трейдеры отмечают, что под конец года инвесторы все-таки решились «отжать» прибыль, достигнутую благодаря рекордному росту основных индексов за последние месяцы.

«Продавцы фиксируют лучшую прибыль, чем они собирались получить в этом году. Это был очень хороший год, так что можно позволить себе вывести немного (денежных средств)», — считает Боб Долл, главный стратег Nuveen Asset Management.

За прошедший год рост индекса Dow Jones, установившего в ноябре 100-летний рекорд в 19 000 пунктов, составил 13,8%. Индекс S&P 500 близок к росту в 10%. «Композитный» наздак отстает совсем немного — рост индекса за год составил 8,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост фондового рынка США начался после президентских выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп — инвесторов привлекают «протекционистские» планы Трампа во внешней торговле, его заявления о возвращении промышленных производств в США из Китая, а также намерение снять «бюрократические» и «природоохранные» барьеры для бизнеса в Соединенных Штатах.

В прошлый раз до сегодняшнего дня рост рынков был «сбит» всего один раз, в середине декабря, когда Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить базовую процентную ставку с 0,25−0,5% до 0,5−0,75%, однако условное «падение» продолжалось всего один день.

Читайте ранее в этом сюжете: «Двое замерзли, один скачет» — 27 декабря на фондовом рынке США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
Главное сегодня
NB!
29.12.16
ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе
БерлинГермания Террористические атаки «Исламского государства» Политика
NB!
29.12.16
Ренессанс 90-х: трагедия с «Боярышником» — сплошное уголовное преступление
МоскваРоссия Алкогольные отравления Общество
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Общество
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
NB!
29.12.16
Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани
КраснодарРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
29.12.16
Дмитрий БуяновВеликий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
МехикоМексика REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
28.12.16
Александр ШпунтИз ООН — в Корею: конец игры
СеулЮжная Корея Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
МинскБелоруссия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
28.12.16
Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154
ПарижФранция Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
28.12.16
Виктория БабаеваПетербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
Санкт-ПетербургРоссия Автопром Экономика
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
МИД Белоруссии — США: Нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
На проведение выборов президента РФ предполагается потратить 14,9 млрд руб
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Экономика
ещё главное