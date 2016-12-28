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Проезд в электричках Ставрополья в 2017 году подорожает на 4,91%

Экономика
Проезд составит 2 рубля 65 копеек за километр пути

Ставрополь, 28 Декабря 2016, 22:45 — REGNUM  

В Ставропольском крае проезд в пригородных железнодорожных поездах с 2017 года подорожает на 4,91% и составит 2 рубля 65 копеек за километр пути. Об этом заявил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игорь Васильев.

Рост стоимости проезда составил 13 копеек. Удержать цену удалось благодаря субсидированию пассажирских перевозок. На компенсацию выпадающих доходов компании из краевого бюджета на 2017 год выделено почти 53 млн рублей. Еще 34 млн рублей выделено на обеспечение льготного проезда в электричках учащихся и студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минтрансе региона.

С 1 апреля 2016 года проезд в электричках Ставрополья подешевел на 17,4% до 2,52 руб. за км. С 1 января тариф за перевозку пассажиров электропоездами составлял 3,05 рублей за 1 км пути. На компенсацию части потерь в доходах компании-перевозчика из бюджета региона было выделено 55,8 млн рублей.

Этому предшествовала оценка главы Минтранса РФ Максима Соколова опережающего роста тарифов в крае на пригородные электропоезда. На Ставрополье тариф увеличился более чем на 20%.

Региональные власти уже не раз вели сложные переговоры с компанией-перевозчиком. Так, в крае с начала 2014 года число пригородных электричек из-за убыточности сократилось с 44 до 19,5. В результате переговоров с 1 января 2015 года на маршруты выведены 35 пар электропоездов одновременно с ростом тарифов более чем на 12%.

4 февраля текущего года президент России Владимир Путин потребовал немедленно восстановить отмененные электрички. А с 1 мая 2015 года возобновилось движение еще трех пригородных поездов на Ставрополье.

На 2017 год между правительством Ставрополья и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» заключен договор об организации транспортного обслуживания населения края. С 1 по 9 января в связи с низким пассажиропотоком будет изменено расписание электричек. При этом сохранены маршруты, которые идут в утренние и вечерние часы.

В настоящее время решается вопрос о запуске движения поездов по маршруту Ставрополь-Санкт-Петербург. Составлены сведения о пассажиропотоке, РЖД проводит расчеты, после январских праздников этот вопрос будет рассмотрен. Поезд Ставрополь-Москва продолжит ходить регулярно.

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