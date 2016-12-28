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Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год

Экономика
Переговоры между Москвой и Минском по цене на газ продолжаются
Горелка Горелка

Минск, 28 Декабря 2016, 22:10 — REGNUM  Разрешение нефтегазового спора между Россией и Белоруссией переносится на следующий год. Об этом 28 декабря сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

«Решение нефтегазовых вопросов с Россией, очевидно, переносится на следующий год», — цитирует Ляшенко госинформагентство БелТА. По его словам, переговоры между Минском и Москвой продолжаются, белорусская сторона рассчитывает на скорейшее разрешение всех имеющихся вопросов.

В частности, как сообщил Ляшенко, поставки энергоносителей обсуждались 27 декабря в ходе рабочей встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России. На переговорах белорусская сторона указала, что её тарифы на прокачку нефти «одни из самых низких из всех участников этого транзита».

«Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что это (повышение — ред.) должно быть в районе 5,5%», — отметил глава «Белнефтехима».

Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря посол России в Белоруссии Александр Суриков, комментируя ход переговоров, сообщил, что «тупик рассасывается» и все нефтегазовые вопросы будут разрешены до 20 декабря, однако переговоры ведутся до сих пор.

Главным вопросом является цена на российский газ, снижения которой примерно вдвое Минск добивается уже второй год. С 2016 года белорусские госпредприятия стали оплачивать продукцию дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не по контрактной цене, а по цене, которую руководство республики сочло справедливой.

В результате за первое полугодие образовался долг около $300 млн, наличие которого Минск категорически отрицал до тех пор, пока российская сторона в качестве меры воздействия на сократила объёмы поставок нефти, которую Белоруссия, как и газ, получает по «интеграционным» ценам.

8 декабря Совет министров Белоруссии проинформировал, что «в качестве первого шага и жеста доброй воли» осуществил «опережающий авансовый платеж» за российский газ, что позднее подтвердили в «Газпроме». Сумма совершённого платежа при этом не называлась. Позднее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что «авансовый платёж» был возвращён Минску, так как российская сторона ожидает полного погашения задолженности.

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