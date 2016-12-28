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На Ставрополье создадут первый детский технопарк стоимостью 185 млн рублей

Экономика
Регион выиграл конкурс Минобрнауки РФ на получение субсидии на создание детского технопарка
Занятия в техническом кружке в Ясной Поляне. 1953 год, СССР Занятия в техническом кружке в Ясной Поляне. 1953 год, СССР

Ставрополь, 28 Декабря 2016, 20:29 — REGNUM  

В Ставропольском крае будет создан первый детский технопарк «Кванториум». Регион выиграл конкурс Минобрнауки РФ по распределению субсидий регионам на создание детских технопарков.

Субсидии на реализацию проектов дополнительного образования детей Ставрополье получит в 2017 году. На эти цели будет затрачено 185 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития Ставропольского края, 108 млн рублей пойдет на оборудование. Причем из них 75,6 млн рублей составят средства федерального бюджета. Еще 32,4 млн рублей выделит региональный бюджет.

Первый детский технопарк создадут на базе второго этажа Технологического парка «Ставрополь» на площади 998,3 кв. м. Он станет базовым региональным исследовательско-конструкторским центром, обеспечивающим распространение лучших моделей и практик в области дополнительного образования детей.

«Технопарк «Кванториум» станет центром высоких технологий! На его базе будут реализовываться образовательные программы по пяти направлениям: робототехника и программирование, информационная безопасность, микробиология и биотехнология, геоинформатика и геофизика, а также ресурсосберегающие технологии. В перспективе количество программ будет увеличено», — прокомментировал гендиректор Корпорации развития Ставропольского края Заур Абдурахимов.

«Создание детского технопарка позволит выявить интерес и талант в детях к занятиям научно-техническим творчеством, увеличить охват детей инновационными дополнительными общеразвивающими программами технической направленности, подготовить кадровый резерв инженерно-технических специальностей», — добавил он.

Здание, предназначенное для детского технопарка, соответствует требованиям для организации дополнительного образования детей и доступно для маломобильных групп населения.

Напомним, что «Кванториумы» — это технопарки для детей в возрасте от десяти до семнадцати лет. Дети в них смогут получать образование бесплатно. «Кванториум» является частью глобального проекта «Новая модель системы дополнительного образования детей в России» Минобрнауки и АСИ.

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Технопарки, индустриальные парки
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