ЦБ: Проблемы Татфондбанка системно не повлияют на банковский сектор Татарии

Казань, , 19:21 — REGNUM Ситуация с Татфондбанком (ТФБ) не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарии. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

«Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», — отметила она. По словам главы ЦБ, несмотря на то, что ТФБ достаточно крупная организация, доля кредитов, выданных банком нефинансовым организациям, «реальному сектору» составляет не более 5%.

При этом Набиуллина добавила, что рассчитывает на поддержку клиентов ТФБ со стороны властей республики. «В этих банках обслуживалось значительное число предприятий и малого, и среднего бизнеса, у которого там зависли средства. И, конечно, они испытывают серьезные трудности, поэтому мы рассчитываем, что власти Татарстана, которые являются контролирующими собственниками Татфондбанка, предпримут, и они уже объявили об этом, действия, направленные на защиту интересов малого, среднего бизнеса», — подчеркнула она.

Решение по дальнейшим действиям в отношении ТФБ будет принято после анализа данных от временной администрации, подытожила Набиуллина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 15 декабря ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ТФБ сроком на три месяца. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на полгода. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 29 декабря текущего года. По информации АСВ, возмещение выплат вкладчикам ТФБ произведут Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банки «Открытие» и «Ак Барс».В то же время указанная кредитная организация является санатором двух банков — «Советский» и «ТимерБанк».

Глава Татарии Рустам Минниханов ранее заверил, что вкладчикам банка будет оказана необходимая поддержка со стороны республики. Кроме того, он поручил правоохранительным органам «принять меры процессуальной реакции в отношении ответственных лиц ТФБ», с целью разобраться, каким образом правление банка допустило кризисную ситуацию.

Также ЦБ ввел временную администрацию в «Интехбанке».

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