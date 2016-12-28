Среда, 28 Декабря 2016 года
20:21:42 МСК

ЦБ: Проблемы Татфондбанка системно не повлияют на банковский сектор Татарии

Экономика
После Татфондбанка ограничили выдачу вкладов «Интехбанк», «ТимерБанк» и «Алтынбанк»

Казань, 28 Декабря 2016, 19:21 — REGNUM  Ситуация с Татфондбанком (ТФБ) не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарии. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

«Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», — отметила она. По словам главы ЦБ, несмотря на то, что ТФБ достаточно крупная организация, доля кредитов, выданных банком нефинансовым организациям, «реальному сектору» составляет не более 5%.

При этом Набиуллина добавила, что рассчитывает на поддержку клиентов ТФБ со стороны властей республики. «В этих банках обслуживалось значительное число предприятий и малого, и среднего бизнеса, у которого там зависли средства. И, конечно, они испытывают серьезные трудности, поэтому мы рассчитываем, что власти Татарстана, которые являются контролирующими собственниками Татфондбанка, предпримут, и они уже объявили об этом, действия, направленные на защиту интересов малого, среднего бизнеса», — подчеркнула она.

Решение по дальнейшим действиям в отношении ТФБ будет принято после анализа данных от временной администрации, подытожила Набиуллина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 15 декабря ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ТФБ сроком на три месяца. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на полгода. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 29 декабря текущего года. По информации АСВ, возмещение выплат вкладчикам ТФБ произведут Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банки «Открытие» и «Ак Барс».В то же время указанная кредитная организация является санатором двух банков — «Советский» и «ТимерБанк».

Глава Татарии Рустам Минниханов ранее заверил, что вкладчикам банка будет оказана необходимая поддержка со стороны республики. Кроме того, он поручил правоохранительным органам «принять меры процессуальной реакции в отношении ответственных лиц ТФБ», с целью разобраться, каким образом правление банка допустило кризисную ситуацию.

Также ЦБ ввел временную администрацию в «Интехбанке».

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии еще один банк ограничил выдачу вкладов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
Главное сегодня
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Военный альянс США и Японии Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное