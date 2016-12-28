Предварительные итоги 2016 года и прогнозы от аналитиков наводят на мысль, что низшая точка кризиса уже пройдена

Виктория Бабаева, , 19:02 — REGNUM

За 11 месяцев 2016 года петербургские заводы автомобильных корпораций Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 256 400 легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем сошло с конвейеров за тот же период в 2015 году. Пока окончательные итоги года не подведены, и финальная отчетность по объемам производства неизвестна, аналитики и эксперты рассуждают, чем стал уходящий год для петербургского автопрома.

Каждый сам за себя

Производство автомобилей в Санкт-Петербурге в целом демонстрирует отрицательную динамику. Ситуацию не спас ни позитивный результат ноября, когда производство по итогам одного месяца выросло на 2%, ни яркий показатель августа, когда был достигнут прирост в 14%.

«Падение наблюдается из-за того, что завод Hyundai сократил производство на 22 тысячи автомобилей. Эта разница и дала отрицательный результат», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Зато, по его словам, утраченный для Петербурга объем производства завода General Motors (предприятие законсервировано в 2015 году) в 2016 году был компенсирован ростом выпуска машин на заводах Toyota и Nissan.

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Несмотря на сокращение производства на флагмане петербургского автопрома — заводе Hyundai, это предприятие южнокорейского бренда остается единственным из автозаводов города, работающим пять дней в неделю в три полные смены. В 2016 году предприятие начало выпуск кроссовера Hyundai Creta, сразу ставшего лидером сегмента SUV в России. Всего в уходящем году на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» произвели 207 тысяч легковых автомобилей.

С 26 декабря предприятие остановило конвейер на пять дней в связи с подготовкой к запуску новых моделей (новый Hyundai Solaris в феврале и новый Kia Rio — в начале второго полугодия 2017 года).

К работе петербургский Hyundai вернется в ночь с 8 на 9 января 2017 года, после традиционных зимних каникул. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, в наступающем году завод продолжит работать в пятидневном графике в три смены. В 2017 году он намерен выпустить 220 тысяч автомобилей. На сегодняшний момент, по оценке экспертов, завод Hyundai занимает более 70% от общего объема выпуска легковых машин в Петербурге.

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Тем не менее, в 2016 году главный показатель завода Hyundai упал на 10%, в то время как Toyota и Nissan демонстрируют уверенный рост.

За 11 месяцев 2016 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге было произведено более 32 тысяч автомобилей, что оказалось на 11% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Как прокомментировали в пресс-службе компании, это связано со стартом производства популярного кроссовера Nissan Qashqai c ноября 2015 года и нового поколения внедорожника Nissan Murano с июня 2016 года. После новогодних праздников завод Nissan вернется к работе 8 января и продолжит работать пять дней в неделю в одну смену.

Петербургский завод Toyota продемонстрировал еще больший рост производства за 11 месяцев этого года — на 12%. В этот период на предприятии было выпущено 33 тысячи легковых автомобилей японской марки. Более того, с 5 декабря 2016 года завод перешел на работу в две смены (до этого предприятие работало в одну смену) для производства моделей Toyota Camry и Toyota RAV4. Это решение стало ответом на высокий спрос на Camry и RAV4 в России, вслед за успешным запуском производства RAV4 в августе 2016 года. Новогодние каникулы на предприятии также запланированы с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

За бортом

Одним из крупнейших автомобильных предприятий в Северо-Западном регионе является завод Ford во Всеволожске (Ленинградская область). Предприятие компании Ford Sollers выпускает Focus во всех модификациях кузова, а также Mondeo в компоновке седан. С июня 2014 года завод перешел на работу в одну смену в режиме неполной рабочей недели. В течение 2016 года предприятие неоднократно останавливало конвейер, а с 14 ноября прекратило работу.

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Уже два года загруженность завода составляет менее 15%. Одной из главных причин аналитики считают разделение производства Ford в России на два сектора: в Ленинградской области и в Татарстане. Кроме того, некогда самая популярная у россиян иномарка Ford Focus оказалась почти вытеснена с рынка более бюджетными автомобилями — Kia Rio и Hyundai Solaris.

Как ожидается, в 2017 году производство на заводе Ford во Всеволожске, по сравнению с 2016-м, сократится еще примерно на 30%, рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к предприятию. В наступающем году всеволожский Ford начнет работу 12 января и будет функционировать, как и прежде, лишь в одну смену.

Чтобы производство на заводе во Всеволожске оживилось, необходим запуск на нем востребованной модели. Такое мнение высказал экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок» Илья Огородников. «Заводу Ford нужно предложить покупателю хороший продукт за вменяемые деньги. Такой, каким когда-то были «первый» и «второй» Focus. Сейчас баланс, увы, нарушен», — считает эксперт.

На положение завода сильно влияют и внешние факторы. Восстановление спроса на авторынке позитивно скажется на предприятии. К тому же Северо-Западный регион является одним из самых преуспевающих по статистике продаж. Добавим, что власти Ленобласти полагают, что шансы на возрождение завода Ford еще не утрачены, если его владельцы сумеют дождаться позитивной покупательской конъюнктуры.

Спрос — с властей

Непосредственно в Санкт-Петербурге выпуск легковых автомобилей по итогам года будет ниже, чем в 2015 году, примерно на 8−9%, уверены автомобильные аналитики. Однако власти города смотрят на ситуацию более оптимистично.

Как недавно заявил в интервью СМИ губернатор Георгий Полтавченко, небольшое падение есть, но по итогам производство автомобилей в городе останется на уровне 2015 года. Такое же мнение корреспонденту ИА REGNUM высказали в городском комитете по промышленной политике и инновациям. На вопрос о том, какие меры необходимы для достижения роста, ответа пока не последовало.

Тем временем на федеральном уровне автопрому уделяется особое внимание. В начале года правительством РФ была утверждена программа поддержки автомобильной отрасли. Общий объём финансирования автопрома в 2016 году составил более 50 млрд рублей, в то время как в 2015 году — 43,3 млрд рублей. Также в 2016 году были продолжены мероприятия по обновлению парка колесных транспортных средств, программа льготного кредитования, льготного лизинга и другие меры поддержки.

Эти меры, прежде всего, нацелены на стимулирование спроса. Именно низкий показатель продаж вынуждает предприятия уменьшать объемы производства и сокращать персонал для оптимизации затрат. Результаты по продажам в Санкт-Петербурге подтверждают эту прямую зависимость. По данным «Auto-Dealer-СПб», за 11 месяцев 2016 года в Петербурге падение реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей составило 4% (к аналогичному показателю 2015 года), что сопоставимо с уровнем падения производства. Ноябрь, как и у автопрома, у петербургских дилеров оказался успешным — рост на 4%.

В массовом сегменте одним из лидеров по продажам является бренд Hyundai. Как рассказал ИА REGNUM директор дилерского центра Hyundai РОЛЬФ Лахта Владимир Устров, этот успех объясняется как раз тем, что ведущие модели бренда пользуются поддержкой программ субсидирования спроса. «По итогам одиннадцати месяцев, рост продаж по бренду Hyundai в Санкт-Петербурге у компании РОЛЬФ более чем двукратный», — отметил Устров.

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Однако даже при высоких объемах продаж на российском рынке существующие мощности автомобильных заводов избыточны. Без развития экспортной составляющей у отечественных предприятий нет будущего. За счёт низкого курса российской валюты производители имеют возможность достойно выступить на зарубежных рынках. Конкурентоспособная продукция, а также низкая цена должны привлечь зарубежных покупателей и остановить сокращение производства в России.

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Более того, в правительстве неоднократно заявляли, что готовы оказать поддержку для налаживания экспорта автомобилей для отечественных производителей. Петербургские заводы осуществляют поставки автомобилей как в страны СНГ, так и страны дальнего зарубежья, однако пока эти экспортные объемы очень невелики.

На год вперёд

В 2017 году, по прогнозам, увеличение объема производства на петербургских заводах все же ожидается, и многое будет зависеть от конъюнктуры продаж как в городе, так и в России в целом. Уже сейчас есть доказательства того, что российский рынок имеет потенциал роста. По мнению генерального директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, таких доказательств как минимум три: отложенный спрос, устоявшийся цикл смены автомобилей, а также постепенная стабилизация нефтяных котировок.

По итогам 11-ти месяцев текущего года, доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому составляет 25%. А значит, растущий спрос в стране неизбежно повлияет на объемы выпуска машин в Санкт-Петербурге. Так, уже сейчас в планах Hyundai полная загрузка мощностей предприятия в 2017 году. По прогнозам экспертов, Toyota может увеличить производство как минимум на 20%. При условии, если Nissan примет решение о выпуске новой модели, на его петербургском заводе также следует ждать рост. Таким образом, показатель производства по итогам 2017 года может составить более 300 000 автомобилей, а годовой рост — около 10−15%.

*** Напомним, экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко неоднократно называла Санкт-Петербург «русским Детройтом», поддерживая размещение новых автомобильных производств в городе на Неве.

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